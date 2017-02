Buscan construir más vivienda en el Sur

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Aunque sea un leve repunte en el número de casas a construir este año, buscará la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y Promoción de la Vivienda (Canadevi), informó Verónica Mungarro Covarrubias.



Este 2017, el número que se maneja de forma anual disminuyó de las 4 mil a las 2 mil 800 casas, apuntó la presidenta de la Canadavi en el Sur de Sonora, tras la falta de recursos.



"Dependiendo de si hay más recursos y de la demanda que veamos, pudiéramos tomar la decisión de construir más viviendas para mediados de este año", expuso, "pero queremos ser cautelosos porque a nadie le conviene ser alentador cuando vemos que las variables económicas internacionales no nos favorecen".



Podría ser durante el mes de junio o julio cuando la decisión se tome, dijo, después de un análisis de la oferta y la demanda y luego de las gestiones de más dinero.



"Creo que tenemos que ser muy responsables y cautelosos, cuando llegue el momento vamos a analizar si es necesario o no construir más viviendas", recalcó.



El número de subsidios para que los trabajadores de bajos salarios logren adquirir una vivienda también se recortó en un 33%, recordó, lo que en un momento dado también pudiera interferir en la no necesidad de construir más casas.



Explicó que la Cámara y los constructores viven también un difícil momento con el alza de sus insumos de hasta en un 15%, lo que también influye de manera negativa en el tema, al impactar en un 6% en el precio real de la vivienda.



Construir un gran número de casas sin que haya la facilidad para que se adquieran, pudiera concluir sólo en la suma de más viviendas en abandono, mencionó, situación que impera en Cajeme y que se ha buscado atacar en busca de reducir la inseguridad.