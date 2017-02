Arte y cultura es la "cura" contra violencia: Apalba

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

El arte y la cultura son la mejor "cura" para los hechos delictivos que se viven desde hace años en Cajeme, destacó Irma Arana Rodríguez.



La directora de la Agrupación para las Bellas Artes (Apalba) en Ciudad Obregón recordó que pese a ello, los recursos para las distintas actividades que se ofrecen se han ido recortando, dejando sólo más vacío en la sociedad.



Por lo menos en un 40% se recortó el presupuesto estatal para la promoción del arte, expuso, y con los recursos que coloca el Municipio para ello no es suficiente.



Explicó que durante el 2015, los trabajos en el tema se reforzaron y se llevaron a las universidades diferentes programas integrales, que aunque abandonaron al público en general, sirvieron de mucho.



"Si de todos, logramos que 10 se interesen, no estamos ‘dioquis", apuntó.



La juventud necesita no estar ebria y disfrutar de las riquezas de los eventos culturales, subrayó, para encontrarse a si mismos y poder ayudar al prójimo.



Un niño, joven o adulto enfocado en el deporte o en cualquiera de las artes, ya sea baile, pintura, danza, literatura o cualquier otra, dijo, no tiene espacio para delinquir y menos para los malos pensamientos.