Comercios en CO paran actividades por temor a saqueos

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Las actividades comerciales en el primer cuadro de la ciudad quedaron suspendidas alrededor de las 4:00 horas del día de ayer (jueves) por temor a ser saqueados por los manifestantes del no al "gasolinazo".



Mediante redes sociales y en la manifestación de un día anterior en la Agencia Fiscal se anunció de las acciones que se implementarían de volanteo en el Centro, pero tras la sicosis de los saqueos que han ocurrido en otros estados de la República, los comerciantes decidieron cerrar.



"Yo pedí que no cerraran, pero al final de cuentas la gente decidió cerrar, la libre manifestación de las ideas es bienvenida y qué bueno que se sigan manifestando, pero la autoridad tiene que preveer eso, informar, y que no pase esto del cierre de los centros comerciales", comentó uno de los comerciantes del Mercajeme.



Al detectar la protesta una gran cantidad de oficiales decidieron acercarse, pero se aclaró que en ningún momento se intentaría saquear el comercio, sino sólo expresar su posición ante el alza de los combustibles.



"No somos saqueadores, los saqueadores están en el Gobierno y en la alta burguesía", dijo un manifestante.



Fue una de las integrantes del movimiento quien solicitó apoyo a la Policía tras detectar personas encapuchadas, reveló, con palos con actitudes sospechosas.