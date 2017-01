Sienten orgullo de brindar alivio a los demás

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Muchas son las razones que llevaron a tres jóvenes a estudiar la profesión de enfermería y a sentirse hoy en su día orgullosas por la labor que realizan.



Desde muy pequeña Iram Yanira López Cibrián veía a su tía portar el uniforme, recordó, y comenzaba a imaginar que ella algún día también lo llevaría puesto.



"Siempre vi a una de mis tías con su uniforme y le preguntaba qué es lo que hacía, siempre la vi con orgullo y fui creciendo con ese sentimiento, mi abuela también fue enfermera, pero ella sólo trabajaba en casa cuidando enfermos, ahí surge mi inquietud por querer estudiar enfermería", platicó la ya recibida.



La pasión por esta labor llevó a tres amigas a encontrarse en el camino durante sus estudios, destacó, y ahora disfrutan sus labores como lo mejor de sus vidas.



"Es una satisfacción tan grande el portar el uniforme y saber que con él reflejas salud, cuidado, tranquilidad, el querer ayudar a un ser humano y tener conocimiento para hacerlo, tienes muchas oportunidades de seguir creciendo, es fácil encontrar trabajo, hago lo que me gusta y aparte me pagan", señaló.



Luisana Ortiz Barreras aseguró que la paga que se recibe al desenvolverse como enfermera tanto particular como pública va mucho más allá de lo económico, puesto que el agradecimiento de las familias no se puede comprar.



"Es una pasión el ayudar a las personas que ocupan un cuidado en todos los sentidos, me queda la satisfacción que esa persona se pudo recuperar gracias al trato que le brindo y no hay mejor pago que las gracias", subrayó.



Este día tanto Iram como Luisana y Cecilia Rubio Servín celebrarán el Día de la Enfermera, y aprovecharán para estrechar los lazos de amistad que esta actividad les regaló.