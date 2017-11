Requieren caminos mantenimiento constante: Transportistas

Ciudad Obregón(GH)

Mientras se ejecuta la segunda etapa de la rehabilitación carretera dentro del Valle del Yaqui, la Unión de Transportistas de Carga subrayó la necesidad del mantenimiento constante.



Regino Ángulo Sánchez, dirigente de la Unión de este Valle, recordó que los avances que se obtuvieron durante este 2016 fueron más que positivos, después de contar con carreteras destrozadas.



"Esperamos que el Gobierno del Estado no quite el dedo del renglón en el mantenimiento de los caminos vecinales como se hizo en otra época", comentó.



FAVORECEN SEGURIDAD



En esta cosecha del ciclo 2016-2017, los beneficios de la reconstrucción de estos caminos fueron notorios, destacó, sobre todo en el camino que va desde Ciudad Obregón hasta San Nicolás.



En años anteriores, en dicha zona, la inseguridad para los transportistas era latente no sólo en cuestión de tránsito y accidentes, sino que se veían obligados a bajar la velocidad arriesgándose a ser asaltados, explicó.



"Ahorita no hay ni un sólo bache, antes cuando íbamos de aquí hasta San Nicolás deseábamos llegar a la federal y resulta que la federal es la que está presentando problemas ahorita", concluyó.