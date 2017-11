Faltan policías en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Con un déficit de por lo menos 400 policías municipales labora esta corporación en Cajeme, reveló el comandante Antonio Gutiérrez Lugo.



El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recordó que este tema no es nuevo, y que aunque se ha buscado la manera de ir reincorporando a nuevos elementos, el rezago no se ha logrado combatir.



"Ya lo declaró el presidente municipal, conforme a la media nacional, tenemos un déficit de 400 elementos, pero aún así, si nos vamos a las estadísticas, tenemos muy buenos resultados que en otras épocas anteriores, que en otras administraciones", mencionó.



Pese a esta situación las labores de la corporación han resultado positivas, afirmó, y se coloca un gran esfuerzo día a día para salvaguardar la integridad de los 400 mil residentes del municipio.



AFECTAN CRÍTICAS



Expuso que una de las razones por las que el interés en sumarse a la Policía ha disminuido, son las críticas que mantiene la población hacia ellos, sin tomar en cuenta el riesgo en el que se mantienen al combatir la violencia y las acciones delictivas.



Desde octubre del 2016 se aprobaron 75 plazas y se solicitó el apoyo al secretario de Seguridad Pública del Estado y al director del Instituto Superior de Policías para que se promocionará dicha oferta entre los egresados, y apenas se lograron cubrir 24 lugares.



"Para que esto sea atractivo para los policías primero tenemos que ser aceptados por la sociedad, no hay que denostarlos, no hay que relegarlos, no hay que hablar mal de ellos, porque al final del día, de esa gente que tan mal hablamos, cuando tenemos un problema es en el primero en el que pensamos, y aquí ya quedó demostrado.



Nadie quiso venir porque dicen que aquí el servicio y el trabajo del policía regularmente no es valorado, esperan a ver qué cosa hace mal un policía o unos cuantos para denostar a toda la institución", concluyó.