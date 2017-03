Buscan ovinocultores mejor comercialización

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

El impacto del alza en los combustibles y la falta de lluvias en la región han dejado un impacto negativo en los egresos de los ovinocultores, que no va a la par con el de los ingresos.



Candelario Alberto Castillo Salas, productor de ovinos en el Sur de Sonora e integrante de la Asociación del Valle del Yaqui, explicó que sólo el alfalfa se les incrementó de 50 a 70 pesos, sin mencionar el combustible y otros insumos básicos.



Para evitar la crisis a la que se enfrentan al inicio de su buena temporada anual, buscan un alza en los precios de comercialización, apuntó, y el recorte de intermediarios.



"Ya estamos sacando animales a la venta, animales que se están destetando para meterlos a engordar, es el tiempo en que más se puede vender", expuso, "por los tiempos de producción en base a cuando se cargan y paren las borregas, los ingresos repuntan, aunque ahorita los costos de producción están altísimos".



Aunque ya se habló con los compradores del posible alza en los precios del ganado, no podrán darse, mencionó, por la fuerte competencia que hay en el mercado.



"Todo esto es a raíz de la gasolina, todos aprovechan para subirle a los insumos, entre ellos nuestros proveedores, los mercados están competitivos, no nomás es decir subió el alfalfa subo el mío, si hicimos la solicitud ya pero nos dicen que van a ver", añadió.



El precio del cordero gordo en pie se ha mantenido desde hace años entre los 38 y los 40 pesos por kilogramo, estimó, y aunque en el 2016 la actividad y la venta aún era redituable, este 2017 no es así.



Recordó que los casi 15 socios del Valle del Yaqui comercializan 500 y 600 animales por mes, sobre todo desde marzo hasta agosto, a zonas como Guadalajara, Estado de México e Hidalgo.