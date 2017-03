Temen a las horas de calor que merman rendimiento: UCAC

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

La falta de horas frío no ha sido el único inconveniente al que se han enfrentado los más de 300 socios de la Unión de Crédito Agrícola de Cajeme (UCAC), sino que ahora temen por el aumento y los daños que pudieran dejar las horas calor.



Marco Fuerte Gaytán, administrador de esta Unión, manifestó que la falta de horas frío ya dejó un impacto negativo en las 10 mil hectáreas de trigo que se establecieron este ciclo 2016-2017, y ahora el panorama se puede aún más complicar.



"Tenemos una merma de aproximadamente 10% a consecuencia de que se necesita frío, al no presentarse el tamaño de la espiga es menor", abundó, "lo que es importante son las temperaturas altas al momento de la polinización, hay días muy calurosos".



Al llegar las altas temperaturas se tendrían menos granos por espigas, expuso, ya que debe haber entre 60 y 70 granos para obtener una producción mayor a las 6 toneladas por hectárea.



"Si tenemos más horas calor podremos tener una mala polinización, eso lo podremos cuantificar a finales de marzo, aún no es momento", abundó, "estos días de fresco nos han beneficiado, pero vienen días muy calientes para la semana que entra".



Ni con las horas frío ni con las horas calor se puede hacer algo, dijo, y sólo queda establecer los cultivos en sus fechas óptimas para evitar daños.



A esta fecha se lleva una baja significativa en las horas frío, lamentó, ya que el año pasado a estas fechas llevaban 500 de las 300 de hoy.



"No hay que ser tan alarmistas, esperemos a marzo, al conteo de las espigas, hay que tener optimismo de que las cosas saldrán bien.



"Según el Inifap y Ciano habrá una merma del 15% en rendimiento, esperamos no sea tanto", apuntó, "esperemos a ver cómo se comporta el clima hasta marzo".