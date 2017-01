Cierran comercios ante temor de saqueos en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

Comercios ubicados en el Centro de Ciudad Obregón fueron cerrados ante rumores de posibles saqueos difundidos en redes sociales luego de las marchas que se han registrado en contra del alza en la gasolina.



Además del Mercajeme y negocios aledaños se reportó que también cerraron negocios en Plaza Tutuli, Plaza Obregón y algunos de la avenida Miguel Alemán.



La Cámara Nacional de Comercio envió un comunicado en el que exhortó a no caer en la sicosis colectiva.



“En la Cámara de Comercio nos sumamos a la protesta pública y pacífica de la ciudadanía y exhortamos a toda la población que la violencia y los actos de vandalismo, no sería la idea correcta de llevar esta protesta a un buen punto, toda vez que no afectaría al gobierno sino a terceros ajenos y empresarios que también en este momento se están viendo gravemente afectados por el incremento de la gasolina y por ende el de todos sus insumos”, dijo el presidente Edgar Fabián Manríquez Barreras.