Locatarios buscan estrategias contra alza a los precios

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

El incremento registrado en los combustibles en este 2017 ha dejado ya un impacto en los comercios del Mercajeme tras los altos costos en fletes, lamentó Carlos Arce Fuentes.



Pese a esta situación los precios en los más de 100 comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad no se pueden aumentar, expresó el presidente del Consejo de Administración de Mercajeme, al poner el riesgo la afluencia del consumidor.



"A nosotros nos toca dar la cara en los incrementos, como en otras ocasiones hemos aguantado el inicio de año absorbiéndolos, debemos buscar con las autoridades la manera de reducir ese aumento", apuntó, "el aumento de la gasolina en el comercio nos llega por los fletes, todo producto necesita en traslado de un lado a otro".



Los fletes han tenido un aumento ya significativo, mencionó, aunque aún no se conocen los montos exactos conforme la afectación.



Indicó que en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se buscarán las acciones apropiadas para no afectar al consumidor ni a su patrimonio.



"Viene la desbandada de alza en los precios de la canasta básica, en la ropa, calzado, es lo que expendemos, pero buscaremos que sea lo menos que se pueda", abundó, "la cuesta de enero esperemos que este año no sea tan difícil dado a todos los impactos negativos que se vienen en cuanto a lo financiero".



Para evitar una crisis social más fuerte a la que se tiene, Édgar Manríquez Barreras, presidente del organismo empresarial, llamó a los representantes populares a ser intermediarios en el tema del aumento de la gasolina y los energéticos.



"Necesitamos gobiernos austeros en realidad, que se agarren el cinturón que ya no tenemos nosotros porque ya nos lo quitaron", cuestionó, "¿si cómo pueblo podemos ajustarnos porqué ellos no?, eso solicitamos como Cámara, lo vamos a reclamar y nos sumamos a los movimientos pacíficos de quejas que se tengan".



No medidas con violencia



Las medidas de acción que se han ejecutado en la ciudad y en otras zonas de México tras el impacto que se dejará con el alza de los energéticos no deben estar encabezadas por la violencia, destacó Manríquez Barreras, y sí de mayor información.



"Estamos en contra de cualquier acto violento que venga a perturbar los intereses de terceros, ajenos", subrayó, "en este caso de gasolineros, no estamos en contra de manifestarnos pública y pacíficamente porque eso viene en la misma constitución, como cámara apoyamos al 100%".