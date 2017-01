Realizan paro laboral trabajadores y escuelas contra gasolinazo

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

En rechazo al "gasolinazo" empleados, propietarios y encargados de cinco empresas del área médica establecidas en Ciudad Obregón, manifestaron su inconformidad y en protesta decidieron no laborar ayer miércoles.



Alrededor de las 10:30 horas, los casi 70 trabajadores se reunieron sobre la calle Morelos casi esquina Sufragio Efectivo para expresar su inconformidad respecto al incremento de los combustibles que ya causó alzas en productos y servicios.



"Es una manifestación generalizada, con el incremento de la gasolina se van a derivar otras alzas, fletes y demás, hay descontento en nosotros, somos cinco empresas, aproximadamente 70 empleados, somos del sector salud o de las áreas médicas", comentó Alejandro Ruiz, gerente general de Abastecedora y Consumibles Médicos.



Durante la protesta se solicitó a las autoridades correspondientes la disminución de los salarios de los diputados en el Congreso, así como una reducción en los impuestos y para el alza de los precios de los combustibles.



Plantel se suma



Una de las escuelas primarias de la Comisaría de Providencia también se sumó este paro que se convocó a nivel nacional con la suspensión de clases.



En la Escuela Primaria Revolución número 1, se informó que fueron los padres de familia quienes se organizaron para no enviar a clases a sus hijos en rechazo a las medidas del Gobierno Federal.



"Hay 220 alumnos pero sólo pudieron nueve se tuvieron que regresar a sus casas", platicó una de las docentes.



Aunque en el sector educativo no se anunció el seguimiento de estas acciones en la Cámara empresarial si se anunció que se seguirá con los paros de labores en diversas empresas de la localidad.



Bloqueos y casetas libres



Bloqueos carreteros en Santa Ana en protesta por el aumento a la gasolina colapsó ayer los accesos hacia Nogales y Hermosillo, en tanto las casetas de cobro de Ciudad Obregón, San Luis y Trincheras continuaron de cuota y de paso libre.



En los municipios de Ciudad Obregón, Navojoa y Caborca, vivieron tomas de oficnas de Tesorería y de la Agencia Fiscal.



En Ciudad Obregón, por tercer día consecutivo la caseta de cobro de Esperanza se liberó de nueva cuenta por un contingente en oposición a la mencionada alza.



Previo a ello, decenas de cajemenses se dieron cita menos de una hora en las afueras de la Agencia Fiscal donde se expusieron las consecuencias y la escalada de precios que se espera por el incremento en los combustibles y los energéticos.



Bloqueos



Después de las 12:00 horas de ayer un grupo de ciudadanos inconformes con el gasolinazo 2017 impidieron el tránsito en Santa Ana, en el cruce donde se divide la carretera hacia Nogales y Hermosillo, coincidieron manifestantes de Caborca.



Luego de horas liberaron el tránsito y se dirigieron a la caseta de cobro de Trincheras, informaron los integrantes del movimiento, donde ya los esperaban otros ciudadanos quienes tomaron este punto de peaje y dieron tránsito libre a más de 450 vehículos, de acuerdo con información proporcionada por los manifestantes. Hasta las 20:39 horas continuaba tomada la caseta de cobro de Trincheras.



En San Luis



En San Luis Río Colorado, un grupo de manifestantes contra el gasolinazo tomó las instalaciones del Fideicomiso del Puente Río Colorado la tarde de ayer miércoles en protesta con el alza al combustible y la caseta de cobro.



Fue poco después del mediodía hasta las 14:00 horas que ciudadanos y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en protesta por el aumento a la gasolina permanecieron en la caseta de cobro permitiendo el paso libre de los vehículos.



Por tercer día consecutivo un grupo de caborquenses inconformes con el gasolinazo 2017 se manifestó y tomaron a las 08:00 horas las instalaciones del ayuntamiento.



En Navojoa, la protesta contra el aumento al precio de los combustibles continuó ayer en esta ciudad, por parte de algunos ciudadanos quienes tomaron de las 09:00 a las 13:00 horas las instalaciones de la Agencia Fiscal y no dejaron pasar a los contribuyentes.