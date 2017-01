Restauranteros prevén recorte de personal en CO

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

El alza en el precio de la gasolina no ha sido sólo el "talón de Aquiles" al que se enfrentan los restauranteros de la localidad a cuatro días de 2017, ya que el gas LP también registró ya un incremento de más del 15%.



Sergio Meraz Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), indicó que este insumo es necesario para la preparación de los alimentos en casi el 100% de ellos y el aumento vendrá sólo a perjudicar.



"El precio del gas es algo que nos lesiona directamente e influye de manera grave en nuestros costos de producción, estas medidas van a impactar en la productividad y en el empleo porque al bajar el consumo obviamente tenemos que bajar los costos de producción", apuntó, "si queremos subsistir deberemos eficientar el gasto y esto incluye el recorte de personal".



El gas LP incrementó un promedio de 2 pesos por kilo desde el 1 de enero, mencionó, lo que representa entre un 15 y 20% en el consumo.



"De mil 500 pesos a la semana ahora nos costará 2 mil, 2 mil 300 a la semana, 700, 800 pesos más, es un insumo básico", dijo.



Aunque hasta el momento no se ha contabilizado qué porcentaje de la plantilla laboral se podría recortar, ésta podría ser una de las acciones que no se podrán evitar, lamentó, sobre todo tras la llegada del periodo de calor y el alza en la tarifa de la energía eléctrica que se da.



"De por sí ya teníamos unos costos excesivamente altos en la energía eléctrica, con este aumento se va aumentar un 15%, 20% más de lo que ya se estaba facturando", subrayó.



Pese a que desde hace por lo menos 2 años los costos incrementados se absorbido por el sector, este 2017 no se podrá, destacó, los precios se elevarán.



Este sector es uno de los más afectados con las alzas al no contar con ningún tipo de apoyo o subsidio por parte del Gobierno, agregó, ahora deberán enfrentar uno de los años más difíciles de la historia en cuestiones económicas.