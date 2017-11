Crece 30% la atención de niños ansiosos: CIFA

Ciudad Obregón(GH)

Un repunte de entre un 30% y un 35% se ha registrado en el número de atenciones a menores con problemas de ansiedad, informó la directora del Centro de Integración Familiar (CIFA).



Este incremento se ha registrado este 2017 en comparación con el 2016, explicó Norma Angélica García Ortiz, brindando atención de 650 y 700 menores por mes.



"Estamos atendiendo situaciones que antes no se veían tan frecuentemente en los pequeños, los índices de ansiedad en los niños, sobre todo de 6 a 10 años han incrementado muchísimo, eso tiene mucho que ver con el abandono.



"No comen o comen de más, son caprichosos, berrinchudos, se comen las uñas, muchos vuelven a mojar la cama, no pueden estar quietos, lloran por cualquier cosa, son agresivos, muchas de estas situaciones las confunden con déficit de atención y otras cosas, pero ya dentro del proceso de terapia nos damos cuenta que es por ansiedad", abundó.



Durante el mes de septiembre y octubre las citas y las atenciones se van a la alza, dijo, pues es cuando los menores regresan a clases y son detectados con problemas por sus maestros.



Este mal se ha implantado en los menores a causa de la vida que se lleva dentro del hogar como en la sociedad, sobre todo en la cuestión de la violencia, lamentó.



Los padres de familia prestan atención a las observaciones de los maestros y directivos escolares cuando sus hijos están a punto de perder el año o de ser suspendidos, mencionó, y son pocos los que realmente atienden el caso de manera oportuna y temprana.



"Los papás acuden cuando ya los niños están en riesgo de perder la escuela, cuando ya están con alguna consigna de que si no los llevan a una atención los van a suspender, de otra forma no", subrayó.



La vida rápida y la situación económica que obliga tanto a papá como a mamá a trabajar ha dejado un descuido marcado en los menores, indicó, tema en el que se debe trabajar.