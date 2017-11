Ausentismo escolar hasta del 10% tras el Día de Muertos

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Entre un 5% y un 10% del total de los alumnos que integran las escuelas de la zona yaqui, se ausentaron ayer de sus actividades escolares, debido al Día de Muertos, regalándose un "puente" tras el 2 de noviembre.



Ariel Solís Hurtado, delegado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en esta zona, manifestó que aunque el 2 de noviembre fue inhábil, el viernes 3 sí hubo clases.



Aunque una parte del alumnado decidió faltar y tomarse un día más de descanso, el total de los maestros sí se presentó a sus actividades de manera común, afirmó.



"Sí hubo ausentismo, pero fue mínimo, los profes acudieron a las aulas en espera de los alumnos", expuso, "hay que destacar que el ausentismo es propiciado por los propios padres de familia".



Muchos de los padres de familia aprovechan los días inhábiles cercanos al fin de semana para alargar los días de descanso, indicó, situación que no es la más correcta.



"El valor de la responsabilidad lo traen desde su casa, la educación de los jóvenes concluye en la escuela y se inicia en casa.



"Se nos hace fácil a veces faltar cuando un día no hay clases, ahí el llamado es a que tengamos un plan de trabajo en las escuelas, y el que un día un niño no vaya clases, o dos, marca porque hay retrasos", mencionó.