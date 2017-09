Mujer ex policía conduce "taxi girl" en Ciudad Obregón

información relacionada Fotogalería Verónica conduce su 'Taxi Girl' por las calles de Obregón

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Por las mañanas es ama de casa, por las noches Verónica Castro Borbón conduce su "taxi girl", un servicio para mujeres y estudiantes, quienes por ser conductora del sexo femenino sienten la plena confianza de que llegarán con seguridad a su destino.



Antes de ser taxista, Castro Borbón era policía, pertenecía al grupo operativo y un accidente laboral le dejó como secuela una lesión en la columna vertebral, situación que le impidió continuar resguardando la seguridad de los ciudadanos y por tanto decidió tomar un taxi.



"Tras el accidente, la corporación policiaca me pensionó pero sólo al 65%, por ello tuve que buscar una opción para seguir sacando adelante a mis hijos y lo más similar a lo que hacía antes era ofrecer servicio de taxi", expresó Verónica.



Su horario de servicio inicia a las 18:00 horas, cuando ya se desocupó de su rol de madre, ya que se hace cargo de la manutención de sus tres hijos con edades de 14, 6 y 4 años, quienes son su principal motor para salir adelante.



La unidad de modelo reciente que ella conduce la caracterizan sus detalles de color rosa, limpieza, un rico aroma y orden.



Su amuleto es un rosario que cuelga del espejo retrovisor, por eso antes de salir de casa pide a Dios que la proteja, la acompañe en la travesía de ese día y le ayude a desempeñar bien su trabajo.



Sus jornadas son de 12 horas, los siete días de la semana y de 24 horas los días con más trabajo de fechas especiales como Navidad, 14 de Febrero, Día de las Madres, ya que también ofrece servicio de entrega de regalos o ramos de flores.



Clientes extranjeros



"Tengo clientes de varias partes del País y del extranjero, hay uno de Canadá que me marca año con año para que le lleve flores a su familiar, yo le cotizo el costo con la florería, me deposita y lo apoyo con el servicio, de esta manera también ayudo a que quienes viven fuera, para que puedan hacer llegar regalos a sus seres queridos", expresó la taxista.



Sabe de calles seguras



Apenas tiene 34 años, conoce perfectamente toda la ciudad, tiene conocimiento de cuáles son las vialidades más seguras y las que son más complicadas para transitar.



Castro Borbón asegura que el haber sido policía le dio gran experiencia para poder brindar seguridad a sus clientes, así como actuar en cualquier contingencia, como accidentes o traslado a personas que tienen que llegar con urgencia a su destino, como por ejemplo enfermos.



"Me tocó en una ocasión, me solicitaron el servicio para trasladar a una bebé que presentaba insuficiencia respiratoria, apenas tenía unos días de nacida, cuando llegué a recogerla su tono de piel era morado, de inmediato pedí apoyo a mis ex compañeros policías para que me escoltaran por el camino rumbo al hospital, afortunadamente se puso a salvo la vida de la pequeña", recordó.



Debido a que sus jornadas laborales son nocturnas, en tres ocasiones ha sido objeto de la delincuencia, en dos ocasiones dos hombres con arma blanca la asaltaron, en una tercera ocasión fue una mujer con arma de fuego, quien intentó despojarla de sus pertenencias.



Gracias a su experiencia, Verónica sabe manejar la situación cuando se ha enfrentado a momentos difíciles y eso le ha ayudado a salir bien librada en las tres escenas de delincuencia.



"Lo primero que les dije fue que mi vehículo estaba monitoreado y mi celular también, traté de conservar la calma, en las tres ocasiones sólo me quitaron el dinero de los servicios trabajado y abandonaron la unidad", narró la taxista.



"Cuando sentí más miedo fue cuando escuché cortar cartucho con la mujer, sonido que tengo perfectamente identificado, traté de conservar la calma, pero sí me dio mucho temor porque sé que las mujeres somos más aventadas, afortunadamente no pasó del susto y sólo se llevó dinero, cuando se lo entregué, la asaltante abrió la puerta y saltó a la calle", relató.



El servicio de taxi, la mayor de las veces lo ofrece a mujeres y estudiantes, pero también si alguna persona de sexo masculino le solicita, también lo traslada, no tiene exclusividad de género, pero las féminas y los jóvenes son quienes más la buscan por la gran confianza que Verónica les brinda.



"Tengo clientas que hasta me piden que lleve o recoja a sus niños, porque tienen la certeza de que llegarán seguros a sus destinos.



También hay quienes prefieren que yo las lleve para no exponer de noche sus autos, por ejemplo quienes van a una fiesta, o simplemente estudiantes que tienen que hacer tareas o trabajos de noche", apuntó.



Entre cuatro y seis de la mañana termina el turno para Verónica, es momento de regresar a su casa al cuidado de sus tres hijos, los alista para que vayan cada uno a la escuela, y el momento de descansar llegó para después volver a ofrecer el servicio de "taxi girl" como todas las noches.