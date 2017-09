Transporte urbano no es apto para personas con discapacidad

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Aunque la demanda de las personas con discapacidad en Cajeme para el transporte urbano es poca, los camiones deberían estar preparados para ofrecer este servicio, expresó Graciela Robles, madre de Alejandro, quien no puede caminar.



Subir una silla de ruedas a cualquier unidad es difícil sin el mecanismo necesario para hacerlo, expresó, y subirlas en las "horas pico" resulta imposible.



"No tenemos carro pero buscamos el ‘raite’, en camión no se puede, a veces no hay ‘raite’ tampoco; es difícil la situación", expuso, "unos camiones antes sí tenían para subir la silla pero para atinarle a qué hora pasaba era difícil".



En Tusec, una de las empresas operadoras en Cajeme, cuenta con cuatro unidades especiales para esta atención, informó su dirigente Bernardo Beltrán Rodríguez, pero están en rehabilitación.



"Nosotros tenemos cuatro y ya las estamos habilitando, de los nuevos con rampas no hay ninguno, son pocos los pasajeros, no hay casi, son muy específicos y van por ellos, los mueven ciertas organizaciones o el DIF", apuntó.



Al solicitar un servicio de este tipo, cualquier operador debe mostrar su apoyo y servicio, aseguró, y en caso de no hacerlo recaería en una grave sanción.



"Cualquier operador que incumpla con eso es una baja automática", agregó, "pueden denunciarlo al 4186865" en Ciudad Obregón.