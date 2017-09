Jóvenes consiguen "crystal" por barato y accesible: Unaides

CIUDAD OBREGÓN(GH)

"Ya no es difícil encontrar (drogas) en cualquier ámbito social, hay muchos jóvenes que están consumiendo por curiosidad, eso los lleva a que rápidamente se ‘enganchen’, hay sustancias que cada vez son más agresivas", expresó Édgar Gabriel Cruz Sánchez.



El director de la Unidad de Atención Integral a las Adicciones del Estado de Sonora (Unaides) señaló que el "crystal" se busca en gran medida por su bajo costo y las consecuencias son graves,sobre todo en la salud.



Expuso que aunque dicha droga denominada comúnmente comometanfetamina se ha convertido en una de las sustancias ilegales más buscadas en esta zona, la cocaína no ha bajado su consumo.Alertó que el "crystal" necesita de uso sólo seis meses para dejar consecuencias en la persona; la cocaína por lo menos un año, en tanto la mariguana más de 10 años.



"Hay drogas extremadamente adictivas como el ‘crystal’, no necesitan muchas exposiciones para ‘engancharse’, en el caso del alcohol el daño lo pueden ver hasta 15 ó 20 años después del uso regular", indicó.



En la Unaides se atienden a mayores de edad, pero también casos de menores de los 12 y 14 años, agregó.



"No hay variación en el patrón de consumo, aunque últimamente ha aumentado el consumo del ‘crystal’, porque es mucho más barato y más accesible que la cocaína.



Mayor consumo



La mariguana es la droga ilegal más consumida en Cajeme, seguida por la cocaína y el "crystal", aunque su uso no ha registrado un alza ni un descenso durante este 2017.



Recae hasta el 54% de los pacientes



Del 49% al 54% de los pacientes que recibieron un tratamiento en la Unaides regresan a las drogas después de su primer tratamiento y el resto logra recuperarse, expresó Édgar Gabriel Cruz Sánchez.



El director de la Unidad de Atención Integral a las Adicciones del Estado de Sonora (Unaides) manifestó que las recaídas en un tratamiento suelen ser más de tres, expuso, y pueden ir desde uno, tres, seis ó 12 meses tras su egreso de la Unidad.



"La realidad es que, en la cuestión de las adicciones, las recaídas son algo que sucede.



"La intención es tratar de contener estas recaídas lo más pronto posible para reinsertarlo de nuevo en la sociedad con las menores consecuencias", subrayó.



La Unidad está al 80% de su capacidad que es de 20 hombres y 8 mujeres, pero en la actualidad hay sólo 17 internos.