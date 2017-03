Urgen camiones nuevos en Obregón: Sindicato

Ciudad Obregón(GH)

La llegada de nuevas unidades a Ciudad Obregón para aminorar la problemática que se vive en el servicio del transporte sigue sin fecha concreta, a pesar de que es urgente.



Luis Acosta Cárdenas, secretario general del Sindicato de Operadores del Transporte Urbano, explicó que desde el colapso en el servicio de 2013, han tenido que dejar de prescindir de casi 100 operadores.



Aunque estaba pactada una entrega de unidades para esta semana, nada se ha hecho oficial, dijo, y en distintas ocasiones se ha pospuesto la fecha.



"Sigue la problemática por la cuestión de que no se tiene la totalidad todavía, entró una empresa nueva, pero aún le faltan 10 ó 15 camiones por meter, se habla de abril.



"A nosotros nos golpea mucho lo de las malas condiciones, el usuario ve al trabajador y a él le reclama", agregó.



Para ofrecer el servicio de manera adecuada son necesarias 200 unidades, pero sólo hay trabajando alrededor de 160, mencionó, de las cuales sólo 60 son nuevas.



"Reclaman por la llegada tarde, por el aire acondicionado, por las condiciones de la unidad, si no traen ventana, cristal, el usuario cree que el trabajador es el dueño y a él le reclaman", expuso.



La organización que se intenta mantener en las unidades se pierde con la falta de las cajas prepago, indicó, es imposible mantener un censo de los estudiantes que usan o no su pasaje gratuito.



"Urgen que se metan las unidades, sabemos del esfuerzo del Gobierno pero hace falta apresurarlo", destacó.



LLEGARÁN A CAJEME camiones nuevos



Ciudad Obregón.- Esta semana llegarán por lo menos 15 unidades para una de las empresas operadoras del Transporte Urbano, señaló Juan Saúl Benítez Maldonado.



Aunque el problema no se sanará con esa llegada, si se ayudará en la problemática, dijo el delegado del Transporte, mientras llega el total de las nuevas unidades que deberán operar.



"Para este día (viernes) llegarían 15 unidades para Tusec, para fines de este mes llegan 12 unidades a Itsso, la que trabaja la línea 9, hay supuestamente otros 25 que iban a llegar pero hay unas divergencias en Tramo.



"En un principio eran 50 las que iban a llegar pero no se ha dicho ya nada, hay problemas para pagar", indicó.



La tarifa ha sido una de las principales limitantes para obtener créditos que puedan pagar, agregpi, aunado a la compra de refacciones, diesel y demás.