Está "flojo" el mercado de hortalizas

Ciudad Obregón (GH)

Con precios bajos y una sobreoferta es como se mantiene la temporada 2016-2017 que inició en el mes de septiembre para las hortalizas.



Luis Renán Cruz Valenzuela, gerente de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (Aphym), expuso que los precios de los diversos cultivos establecidos en casi 15 mil 500 hectáreas del Valle del Yaqui se mantienen por debajo de la media, lo que deja a sus productores en incertidumbre.



Aunque las calabazas y los pepinos han recuperado su valor, el resto de los cultivos como tomate, chile, tomatillo y otros no lo han hecho, indicó, dejando también una crítica temporada.



Lamentó que gran parte de los pepinos y calabazas fueron ya "levantados" de las tierras justo al no ser redituables, y ahora que se aumentó su precio no hay producción.



"En toda la zona productora se tumbó, han estado muy difíciles los mercados, desde que iniciamos la temporada en el mes de octubre con pepinos, muy difícil la situación, han estado muy contraídos los precios, hay bastante producción tanto aquí como allá en Florida, han tenido producciones normales", mencionó.



De las hortalizas en México, por lo menos el 80% sale en exportación hacia los Estados Unidos, manifestó, con la que no se ha tenido problema hasta el momento, pese a la situación que se vive con el nuevo Presidente.



Describió que todos los cultivos se exportan, a excepción de la papa, y que aunque todos estos tienen diversas etapas y fechas para la cosecha, estas van en avance.



"Exportamos a Estados Unidos y Cánada, en su momento se verán las negociaciones que se tengan que hacer con el gobierno americano, ahorita hay un lapso de tres meses para que inicien, se esperará, el sector hortofrutícola es un sector muy importante para ellos y para nosotros, no creo que se vea averiado, nos necesitan", subrayó.



En caso de no lograrse una sana negociación, México no estaría listo para consumir toda la producción de la temporada, agregó, lo que podría dejar sólo sobre oferta.