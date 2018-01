Registran Marte R. Gómez y Tobarito agresión armada

OBREGÓN, Sonora(GH)

En dos escenarios diferentes y con menos de 30 minutos de diferencia, se registró una agresión armada en la Comisaría Marte R. Gómez y Tobarito.



Los primeros hechos se dieron sobre la calle Ignacio Morelos y Bacillisio Romo y los segundos sobre el callejón Olvera.



Aunque las autoridades no han emitido información oficial al respecto, se habla de que no hubo registros de lesionados ni muertos.



Según testigos, los presuntos responsables huyeron en dos camionetas, que pese a ser perseguidos por los agentes municipales, no se logró su detención.



Al momento, las investigaciones continúan, con la presencia de las autoridades correspondientes.



Esta no es la primera vez que en dicho lugar se protagonizan este tipo de hechos.