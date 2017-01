Rechazan organismos de CO incrementos

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Un rechazo total han manifestado los diferentes organismos de Ciudad Obregón ante los incrementos de la gasolina y la energía eléctrica, que ponen en riesgo la economía.



Regino Ángulo Rodríguez, presidente del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco) explicó que el inicio de este año se ha tornado más que difícil y complicado, tras los efectos negativos que las alzas pudieran dejar.



"Estamos entrando a un panorama muy difícil, viene a poner retos muy interesantes no sólo a los inversionistas extranjeros sino al empresario local, al clima de negocios en México", expuso.



El alza en los energéticos, en el gas LP y la energía eléctrica no son los únicos que están afectando, recordó, pues el dólar sigue sin paridad con el peso y las medidas que emprenderá Trump aún se desconocen y pudieran también dejar efectos nocivos.



Édgar Manríquez Barreras, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la Ciudad reveló que en este entorno una significativa parte de las empresas o comercios podrían cerrar, en un periodo no mayor a los dos meses.



"Los comerciantes deberán subir sus precios, los productos ya están saliendo más caros, ¿qué va implicar?: Cierre de negocios, desempleos, recortes, el impacto será a corto plazo, en unos dos meses se verá.



"Los más susceptibles son aquellos comercios que no tienen apoyos o financiamientos, como el área de servicios, restaurantes, de materiales como mercerías", mencionó, "aquellas que comercializan productos que generan impuestos".



La escalada de precios que se detonará tras las diversas alzas afectarán no sólo a los organismos, subrayó, sino que serán también el trabajador y el ama de casa los más afectados.



"El gasolinazo es la punta del iceberg de lo que viene", lamentó, "las tomas de gasolinas no son la mejor acción de rechazo, los impactos ya se empezaron a ver en ciertos productos".