Pasaje gratis a estudiantes está vigente en CO

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

El pasaje gratis para la población estudiantil de Ciudad Obregón debe estar vigente este 2017 tras el regreso a clases, expresó Juan Saúl Benítez Maldonado.



El delegado del Transporte en la ciudad explicó que decenas de unidades no cuentan aún con la caja para la tarjeta de prepago, pero no es pretexto para negar el pasaje gratuito al alumnado.



El año pasado fueron decenas las multas que se colocaron por hacer caso omiso a este apoyo, dijo, y este 2017 no será la excepción.



"No tengo los números aún, son muchas las que se han colocado por este concepto, hubo un periodo con más, en los meses de octubre, noviembre, septiembre, hubo muchas quejas porque no estaban cumpliendo y estuvimos multando mucho", abundó.



Las líneas más denunciadas fueron la 12 y 6, mencionó, las cuales pasan por grandes escuelas como el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).



Recordó que aunque se anunció que para diciembre llegarían por lo menos 120 unidades, hasta el momento no han arribado, y el servicio se sigue prestando sólo con 40 en buen estado.



"Empezamos con multas bajas de 250 pesos, van subiendo, hay suspensiones para quienes recaigan, han bajado, ahorita las quejas son por los intervalos de tiempo", detalló.



Aunque se cerró y se inició el año con buenas noticias tras la llegada de las nuevas unidades, el tema del alza en la tarifa de la gasolina los mantiene con preocupación, reveló, por lo que también han mostrado su rechazo.