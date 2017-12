Trigo requiere 600 horas frío para un buen rendimiento

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Aunque la superficie del trigo disminuyó de forma considerable en este ciclo agrícola 2017-2018, se espera un buen clima que beneficiará también al maíz.



Humberto Borbón Valencia, director general del Distrito de Riego del Río Yaqui, manifestó que para que este cereal deje positivos rendimientos se requieren cuando menos entre 500 y 600 horas frío.



El maíz por su parte también requiere de horas frescas para su óptimo desarrollo, mencionó, las cuales el ciclo pasado estuvieron presentes pero no fueron suficientes.



"El comportamiento de las horas frío para trigo que empieza con la siembra en noviembre son escasas, no se tienen todavía condiciones de frío favorables, esperemos que tiendan a cambiar.



"Sabemos que hay pronosticados 42 frentes fríos, de los cuales van 12", apuntó.



Hasta el momento se han establecido 107 mil hectáreas del cereal dorado, indicó, pero se espera llegar a las 115 mil hectáreas.



Explicó que en este ciclo se establecieron 40 mil 900 hectáreas de maíz, cifra que aumentó en comparación con el año pasado, en busca de mejores rendimientos e ingresos.



"El garbanzo y el maíz tuvieron un incremento importante y hay una superficie que disminuye en el caso de trigo, precisamente por las inquietudes de los productores en relación al mercado, a lo que puede ser más rentable, dijo.



Abundó que en maíz se registraron 23 mil hectáreas el año pasado y hoy es de 40 mil 900.



En el ciclo pasado se establecieron 143 mil hectáreas del cereal dorado, agregó, sólo en algunos puntos se alcanzaron entre las 300 y las 400 horas frío.



"Ojalá que las condiciones de clima sean suficientes para que tenga un desarrollo óptimo, no nomás para el trigo", resaltó,"también el maíz requiere de temperaturas frescas, para eso la siembra en noviembre, ya que los rendimientos son superiores".