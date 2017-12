Faltan 165 camas en Cereso de CO por sobrepoblación

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Al contar el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón con sólo mil 069 camas para mil 234 internos, un total de 165 reos no cuentan con un espacio y comparten la litera con sus compañeros de celda.



A través del área de Comunicación del Sistema Penitencario de Sonora se dio a conocer que el Cereso de Ciudad Obregón tiene un 15% de sobrepoblación.



Aunque se asegura que la cifra no es alarmante, ya que es a partir del 30% cuando se considera "foco rojo".



"Hay mil 069 camas y mil 234 internos, son 165 los que andan volando, que no pintan para una situación delicada, faltan 165 camas, no es alarmante como sobrepoblación", abundó, "ahí se acomodan, hay muchos internos que son camaradas y ahí se acomodan, hacen sus grupitos".



En noviembre de 2016 había una población total de mil 396 personas privadas de su libertad (PPL) en este Centro, recordó, de los cuales 162 lograron salir en libertad y otros trasladarse a otros centros.



En Sonora



Al iniciar la administración en Sonora, se tenían 11 mil 70 reclusos en todo el Estado, y para el 2016 ya eran sólo 8 mil 597, en tanto, en el cierre de 2017 son ya 7 mil 972, precisó.



El Cereso de Ciudad Obregón es uno de los de mayor conflicto al haberse iniciado con un espacio para 820 ppl e ir creciendo con ampliaciones, expuso, pero ahora no hay espacio para extenerse, por lo que la única opción de combate para la sobrepoblación es el traslado de los internos hacia otros centros del Estado.



Mencionó que hasta el momento no se tienen aún contempladas obras ya que se programan en enero de cada año, conforme las necesidades que ya son evaluadas en este momento.