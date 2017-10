Con oración buscan abolir aborto en CO

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Con la oración y el llamado a la conciencia, las integrantes de la Jornada Nacional por la Vida buscan abolir el aborto.



Esta jornada se da dos veces al año en busca de reducir el índice de estos casos, expresó Iveth González López, cuya práctica es de alto riesgo para quien se somete a ella.



Un bebé es tal desde el momento de la concepción, por lo que en cualquier momento de la gestación un aborto no es más que un asesinato, recalcó.



La primera jornada se realizó durante la Semana Santa, recordó, y esta segunda ocasión arrancó el pasado miércoles 27 de septiembre y concluirá el próximo 5 de noviembre.



"Estamos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche, es a nivel nacional, cada vez se suman más ciudades a esta vigilia pública.



"En México se hace oración frente a los abortorios, tratando de ayudar y aconsejar a las mujeres que quieren entrar", subrayó.



En Cajeme, aunque no se llevan estadísticas de las deserciones que se han logrado en esta práctica, hay muchos casos de éxito, destacó, donde mujeres han encontrado el camino y sanado en cuerpo y alma, inclusive tras un ataque sexual.



"Tenemos muy bonitos casos, se acercan personas que están en conflicto, tenemos personas especializadas para atenciones y un Centro de Ayuda, se les da una guía y ellas deciden, generalmente por tener a su bebé, pero también se les da la opción de la adopción", mencionó.



La jornada es de 40 días ya que este número es simbólico en la Biblia, indicó, y estos son suficientes para tocar los corazones de los necesitados.



Señaló que las mujeres que piensan en esta salida después de alguna situación como la economía insuficiente, un divorcio o la soltería son de todas las edades, e inclusive dentro de matrimonios aparentemente sanos y sin conflictos.



"Tenemos páginas, pero aquí llegan ya sea la amiga, la tía, la prima, y las ponen en contacto con nosotras, otras llegan después del aborto para su sanación, padecen de síndrome postaborto.



"Un aborto no te desviola", subrayó, "te viola hasta las entrañas".