Alertan por nuevos casos de cutting

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Dos nuevos casos de cutting se detectaron ya por parte de la autoridades de la Dirección de Programas Sociales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) durante este ciclo escolar, alertó ayer Micaela Rodríguez Zamora.



En el periodo anterior 2016-2017 fueron tres grupos de alrededor de 10 alumnos los que se detectaron en esta práctica, recordó.



La titular de la Dirección de Programas Sociales de la SSPM señaló que van dos casos de cutting en lo que va de este ciclo escolar.



"Sigue la práctica, es como una moda, al terminar la secundaria los alumnos terminan con ella, pero se deben atender porque hay casos graves", apuntó.



El cutting es una práctica que surge a consecuencia de la falta de atención y amor en el hogar, destacó, pero también por otro tipo de problemas en la escuela o comunidad.



Esta nueva moda consiste en cortarse sobre todo brazos y piernas dejando cicatrices que son cubiertas para no descubrirse.



Esta práctica al igual que cualquier otra que atente contra los menores estudiantes debe prevenirse y combatirse, destacó, por ello la ejecución de cinco operativos con la revisión de más de mil 600.



"Se encuentra lo normal, tijeras de punta, marcadores permanentes, cortauñas, drogas no se han encontrado navajas ni machetes", expuso, "estamos llevando también el DARE a 25 escuelas, el Creat a dos secundarias y está el ‘Advertencia’ con 600 alumnos, todos encaminados a la prevención", resaltó.



Aunque en este periodo no se han detectado alumnos con problemas de consumo de drogas, los trabajos seguirán, abundó, en el ciclo 2015-2016 se localizaron cuatro casos.



"Por lo regular cuando se detectan es a mediados del ciclo, los maestros ya conocen bien a los alumnos", agregó, "ya empiezan a ver sus actitudes".