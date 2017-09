Musor en Obregón busca la inclusión

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Aunque no es un gran número de personas con discapacidad las que llegan por día al Museo Sonora de la Revolución (Musor) se buscará la inclusión.



Priscila Valenzuela Araux, directora de Musor, ubicado sobre la calle Náinari y Coahuila, explicó que desde hace meses se inició con el proyecto y se espera concluirlo para antes de diciembre de este año.



"Estamos trabajando por un museo incluyente, fuimos a la Ciudad de México hace tres semanas y tuvimos algunas reuniones con algunos representantes de museos importantes que son parte de la red de museos incluyentes", apuntó.



Desde noviembre del año pasado trabajan en este plan, agregó.



La inclusión que se busca no es sólo para las personas con alguna discapacidad, indicó, sino también para los indígenas y hasta los extranjeros. Al momento se tiene ya un avance en las traducciones al lenguaje de señas mexicanas, que estará disponible en todas las explicaciones de lo expuesto en el Museo, al igual que en las traducciones a otros idiomas como el inglés y el francés, destacó.Otra de las acciones que se buscan emprender como parte de este proyecto es incluir la información en braille, mencionó, para quienes no pueden ver."Es una necesidad, algunas áreas del Museo van a ser para personas con alguna discapacidad. Ahorita ya se cuenta con rampas por el estacionamiento y por el área de enfrente, también por las banquetas."Se cuenta con un elevador y los baños son para personas con discapacidad, dentro además hay rampas", describió.



La zona de la ramada, que siempre ha estado limitada a ser observada, contará ahora con la opción de manipulación, dijo, para quienes cuentan con una debilidad visual.