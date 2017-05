Kínder de Obregón necesita protecciones

Ciudad Obregón(GH)

A dos años de solicitar y esperar respuestas positivas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en cuanto a las solicitudes de protecciones y bebederos, la directora del Jardín de Niños Nueva Creación Pioneros, aseguró no tener respuestas.



Selene Guadalupe Romero Cuevas, directora del plantel escolar, ubicado en la colonia Pioneros, al Oriente de la ciudad, explicó que las necesidades son apremiantes durante el año, pero en la época de calor se agravan aún más.



"Tenemos alrededor de dos años y medio pidiendo el apoyo, pero no se nos ha concedido", expuso, "también tenemos un salón que no tiene protección ni en la parte frontal ni en la parte posterior y esta colonia es delictiva, nos gustaría que se nos apoyara, nos da miedo que nos roben el material de clase".



Hasta el momento el plantel no ha sufrido ningún hurto, dijo, pero la primaria que está a un costado de esta escuela sí, y en distintas ocasiones.



"De los bebederos hace falta tubería tanto externa como interna, tenemos porta garrafones en los salones, pero sí son necesarios por el calor", abundó.



En esta escuela estudian 59 menores que pueden ser afectados por estas necesidades, mencionó, a las cuales la SEC no ha dado respuesta.



"Nos dicen que no hay presupuesto, que más adelante, somos 59 niños y ya tenemos inscritos 40 para el entrante".