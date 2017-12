"Me quería volver loca, loca"

CIUDAD OBREGÓN(GH)

La noticia llegó de forma inesperada a una mujer que había sido abandonada junto con su hija por su propio esposo.



El golpe más duro no fue su diagnóstico de VIH contagiado por su ex esposo, sino el positivo de su hija de 5 años de edad.



Todos enfrentamos momentos difíciles a lo largo de la vida, pero hay ocasiones en que la vida más oprimesin esperanza alguna, pero ella la tuvo.



Tras sentir ciertos malestares y someterse a estudios, el cáncer y el VIH le fueron confirmados casi al mismo tiempo.



"Me lo pegó (VIH) el papá de mi hija, me di cuenta hace poco para mi mala suerte, embarazada no me hicieron los análisis", manifestó, "supe de esto ya internada y con mi hija de 5 años, me tocó perder.



"Pero estoy muy bien, ahora soy mamá soltera… yo pienso que él sí sabía (lo de la enfermedad)", expresó.



Los cambios en su vida desde ese momento fueron de 360 grados, recordó, pues hasta sus familiares más directos le dieron la espalda, considerándola como un riesgo para ellos.



"Me rechazaron, me dieron la espalda, empezaron a correr a mi hija, no la quieren ahí, a mí tampoco, todavía me duele, pero sé que Dios está conmigo porque me tiene viva", mencionó.



La batalla



En su lucha contra la enfermedad, la enferma de VIH se mantiene bajo control médico, lo cual enfrenta todos los días para dar el mejor ejemplo a su pequeño amor.



En el duro camino que ha emprendido logró encontrar a una pareja con la que debe extremar precauciones, y a la cual, por decisión propia, no le dará hijos, agregó.



La vida le trajo a esta persona para hacerle los días menos cansados y pesados, pues juntos pelean contra dos enfermedades y los problemas de la vida cotidiana, abundó, y buscan juntos una mejor calidad de vida.



Mamá e hija buscan todos los días superar el "golpe" de la vida a través de la atención médica y la terapia sicológica, externó, lo cual entiende su pequeña hija.



"La niña está muy bien, toma su medicina, sabe lo que tiene, médicamente cuando esté grande puede tener sus hijos y estarán sanos, pero el esposo que le toque no.



"A veces llora por los análisis, pero le digo: Aguántate, lo toma bien, nos cuidamos las dos. Ella puede ser feliz", expresó.



Pese a las críticas de la población y el tabú que hay en el tema, esta enfermedad es sólo una más de muchas en el País y el mundo, apuntó, al igual que la diabetes requiere de cuidados para su control y se puede prevenir.



"No te mueres de VIH, te mueres si no tienes tu medicina", manifestó la mujer, "puedo vivir muchos años, no se pega por saliva, porque vaya al baño, por un saludo".



Epidemia oscura



En el Estado de Sonora se han detectado este año 127 casos de VIH y 146 de sida, cuyas cifras superan las registradas en el 2016.



Sergio Salazar Arreola, coordinador estatal del Programa de VIH y director general del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención al VIH-sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), explicó que en el mundo el 82% de las infecciones han sido a causa de una relación sexual sin protección, con un portador.



Estos pacientes son atendidos en los Centros que dirige, afirmó, de los cuales uno está en Ciudad Obregón.



"Esto no es un ‘hilo negro’ descubierto, pero sí hay una epidemia oscura a nivel internacional que afecta al País, Estado y a cada uno de nuestros municipios y localidades", resaltó.