Borda arte a aguja e hilo

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Sentada en su mecedora y su mirada fija en la tela que borda con aguja e hilo, Rosario Bojórquez llamada con cariño "Chayo", de 71 años de edad, no detiene su trabajo ni para hablar.



"Siempre me encargan semanarios para regalar, en cumpleaños, en fechas especiales como Día de Madres.



"Me ilusiona ver qué figura voy a estampar en cada trabajo", expresó Rosario, quien borda desde hace 59 años, y lo que más le gusta es estampar el día de la semana, pero elabora cualquier figura.



Es un valioso momento de distracción y paciencia, expresó Rosario, el bordado es un trabajo minucioso que requiere además de mucha creatividad.



Recordó que jamás pensó hacer esta labor artesanal, a pesar de su dedicación a este arte desde que era niña.



"Mi afición por la aguja y el hilo inició cuando tenía 12 años, no fue por imposición, sino por curiosidad porque todas mis tías gustaban de hacerlo, yo aprendí por mí misma, viendo cómo lo hacían otras", manifestó con satisfacción.



Es originaria del campo El Toro, situado en Mazatlán, Sinaloa, pero a los cinco años llegó al Ejido Tepeyac (Campo 2), municipio de Cajeme.



Ahí hizo su vida y es madre de siete hijos, 26 nietos y cinco biznietos.



Hace 20 años, Rosario enfermó de artritis, lo cual la limitó en algunas actividades del hogar, pero nada impidió que se dedicara de lleno a realizar manualidades.



En el lugar todos la conocen, ya que vive frente al jardín de niños de la localidad y sólo hay que preguntar por ella.