Empleados de escuela de Obregón dicen que harán paro si regresan los menores que hicieron memes

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Las labores de casi 100 maestros y trabajadores administrativos de la Escuela Secundaria General Número 3 podrían paralizarse si regresan los alumnos cesados por hacer memes de los maestros.



El caso de estos tres jóvenes ha sido conocido ya por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y por la comunidad, expuso Luis Eduardo Andrade Zamora, subdirector del recinto educativo, por su última “travesura” de abrir una página de “memes” contra sus maestros y viralizarla.



La estancia de estos alumnos en el plantel no es idónea ni para ellos ni para el resto de los alumnos y maestros que fueron afectados por sus diversas acciones de falta de respeto, aseguraron en rueda de prensa, y su posición no cambiará.



La propuesta de los trabajadores -como desde noviembre del año pasado- es la de reinstalarlos en otros plantel donde puedan culminar sus estudios de una manera más sana, comenzando desde cero.



Los padres de familia y la SEC se reunieron también desde temprana hora en busca de una solución al problema, que deje un ganar ganar, pero hasta el momento no se ha emitido postura por parte de ellos.