Temen transportistas quedarse sin trabajo

CIUDAD OBREGÓN(GH)

La reconversión a la que le han apostado los productores del Valle del Yaqui pudiera bajar el nivel de trabajo de la Unión de Transportistas, al no haber granos que transportar para su exportación.



Regino Ángulo Sánchez, presidente de los Transportistas del Valle del Yaqui, recordó que año con año la temporada de trabajo fuerte llega con las trillas y la transportación del cereal dorado, que es el de mayor superficie en la región, hacia los centros de acopio, y de estos hacia Guaymas para su exportación marítima.



Esta carga (para la exportación) podría reducirse de manera significativa, dijo, y aunque hay otros productos que se sembrarán por el trigo, muchos de estos no van fuera de México.



"Afecta porque tendríamos que ver si en los otros productos tendremos la oportunidad de transportarlos de la bodega de acopio a otros destinos, esperamos que por el lado de la reconversión no nos afecte", apuntó.



Otro de los panoramas que mantiene a los más de mil 200 transportistas del Sur con preocupación, es el de la falta de agua para los cultivos, expuso, pues de reducirse la superficie de siembra en general también llegará una fuerte afectación.



Estos panoramas mantienen al sector en expectativa en el cierre no tan positivo que se está registrando este año, lamentó, al mantenerse con tarifas y fletes sin equilibrio con las alzas.