Exigen regreso de Gendarmería a Cajeme

Ciudad Obregón(GH)

Líderes empresariales y de sectores productivos pidieron ayer que regrese Gendarmería a Cajeme ante los recientes homicidios que se han cometido en el Municipio.



Javier Aguiar Meneses, presidente de Canacintra, manifestó que si bien la salida de Gendarmería de Cajeme no es el único factor influyente en el índice de hechos, su salida sí desprotegió a la región.



"Que regrese la Gendarmería, la tranquilidad que esperamos los ciudadanos, son hechos lamentables que ojalá no se vuelvan a repetir, como que han vuelto después de que se había tranquilizado el ambiente", destacó.



Aunque los ya 193 homicidios del año no han afectado de manera significativa en la llegada de empresas o en la producción, se debe operar en un ambiente de paz, mencionó, la cual se ha ausentado.



Agregó que el hacer un frente entre todos los organismos no se descarta, en busca de la tranquilidad en la región.



Alán Ronquillo, presidente de la Asociación Ganadera del Valle del Yaqui (AGVY), enfatizó que gendarmería debe quedarse de forma permanente y actuar en coordinación con las autoridades estatales y municipales.



"El problema hay que atacarlo de raíz", subrayó, "hay que trabajar en programas de rehabilitación, fomentar el deporte y concientizar a las familias con las consecuencias que ocasiona el consumo de drogas".



CIERRA OCTUBRE CON 26 HOMICIDIOS



Un hombre fue asesinado ayer en la colonia Beltrones, en Ciudad Obregón.



El homicidio ocurrió sobre la calle Árbol de la Vida, entre Lluvia de Oro y bulevar Manzano, alrededor de las 16:30 horas.



De manera extra oficial se conoció que el cuerpo de la víctima de 38 años quedó dentro de una vivienda.



El homicidio de ayer fue el número 26 cometido en octubre.