Ponen "bajo la lupa " Calzada Villanueva en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón(GH)

La Calzada Villa Nueva y otras zonas que resguardan árboles con años de vejez se mantienen bajo la "lupa" de las autoridades ambientales de Cajeme.



Aunque cada temporada de lluvias se buscan cortar las ramas y árboles que causan un peligro latente, una caída es impredecible, señalaron las autoridades, por lo que se mantiene la constante verificación.



Aunque hay otras zonas como el Parque Infantil, la Laguna del Náinari y el bulevar de Villa Bonita que pudieran representar un riesgo, la más monitoreada es la Calzada, se dio a conocer.



Donde se cree que pueda haber más riesgo es en la Calzada porque son árboles muy grandes, una especie de eucalipto donde el árbol es muy vidrioso y normalmente tiene esas características de que se quiebran brazos, ya se han retirado algunos secos pero nos falta, abundaron las autoridades ecológicas.



Los reportes deben emitirse en las oficinas del Palacio o al número 072 o 4131324, se mencionó, donde también se reciben las solicitudes de la misma población conforme a otras zonas.



Las autoridades locales señalaron que el Municipio no hace tala de árboles, pero cuando se solicita una acción de este tipo se va a verificar si procede o no y se otorga el permiso.



Hay solicitudes de árboles que la gente cree o piensa que le pueden representar algún riesgo, apuntó, no son muy constantes, más bien llegan en temporada de lluvias y huracanes, 2, 3 por semana, se informó.