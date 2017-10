Colapsa drenaje en sector de Cócorit

COMISARÍA DE CÓCORIT(GH)

Desde hace un par de meses el drenaje de la colonia Campestre en la Comisaría de Cócorit, Sonora colapsó y desde entonces los habitantes de ese poblado han estado teniendo serios problemas en sus viviendas.



Por las calles, las tapas de los registros ya se levantaron y los vecinos tienen que lidiar con el grave problema en sus casas y olores fétidos de las aguas residuales.



Francisco Jesús Valladares, afectado del lugar, argumentó que desde hace dos semanas habían recibido la notificación de que se arreglaría el problema por parte de las autoridades municipales y nada se ha hecho.



"Ya no sabemos qué hacer, no tenemos drenaje en nuestras casas, ya no podemos ni utilizar los baños, estamos desesperados por que vivos en condiciones muy antihigiénicas", destacó.



Son alrededor de 20 familias las que están pasando por esa situación y por más que han reportado el problema, las autoridades no les han dado solución.



"Temen que además de la incomodidad, puedan venir también enfermedades a causa del drenaje expuesto, subrayó.