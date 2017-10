Restauranteros sufren mermas por malas calles

Ciudad Obregón(GH)

Aunque no se han contabilizado las mermas en los más de 200 restaurantes afiliados a la Canirac que ofrecen servicios a domicilios, el pésimo estado de las calles ya ha dejado afectaciones.



Alier Chávez Valenzuela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) recordó que el problema comenzó a agravarse desde antes de la época de lluvias, cuando los baches ya estaban presentes.



"Las calles están de manera lamentable, no hay una calle al 100%, no hay una que cuente con seguridad sin baches ni socavones, el servicio a domicilio se afecta, aumentan nuestros gastos operativos por desgastes de motos, estallamiento de llantas, fractura de rines", abundó.



Los accidentes también se han ido incrementado poco a poco por la grava que se suelta de las calles, lamentó, e incluso las mermas son grandes por las pérdidas de comida.



"No nomás es el gasto operativo, es el gasto de cuando se lleva un servicio y se cae en un hoyo, es imposible que el producto quede intacto, se tira, se voltea, debemos cubrir ese percance, se regresa la unidad por otro producto", añadió.



Las pérdidas aún no están estimadas al igual que su impacto, destacó, pero se espera que las autoridades pronto actúen en el tema.