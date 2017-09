Aumentan picaduras de alacrán en Ciudad Obregón: Salud

Ciudad Obregón(GH)

Aunque la plaga de alacranes de la colonia Benito Juárez se atendió en tiempo y forma al inicio de la temporada de calor, los reportes por casos de picaduras han ido en aumento en todos los puntos cardinales, alertó Aquiles Mexía Díaz.



El director de Salud en el Municipio explicó que ésta no es en síuna plaga, sino más bien un comportamiento normal por la temporada de altas temperaturas.



"El problema de los alacranes ha aumentado por las altas temperaturas, hacen que salgan, el alacrán es un animal nocturno, y calor hace que salgan, hay reportes en diferentes sectores de la ciudad", comentó.



Algunas de las colonias afectadas son la Machi López, Casa Blanca, Centro, Russo Vogel y otras más, dijo, como la Constitución y otras áreas de la Benito Juárez.



Expuso que aunque se ha solicitado apoyo para la fumigación, la Secretaría no se da abasto para cubrir todo el Municipio, por lo que es el mismo propietario de una vivienda quien debe apoyar con la fumigación interna.



"No han reportado casos graves, hay muchas especies de alacranes y afortunadamente parece que los de la localidad no han dejado casos graves, los síntomas primarios después de 20 minutos de una picadura son el dolor, inflamación del área y pueda haber entumecimiento, es importante asistir al médico", subrayó.



Mientras perduren las altas temperaturas es necesario tomar las medidas de precaución adecuadas como el revisar el calzado y la ropa antes de vestirse, mencionó, así como mantener limpios los hogares y patios, sobre todo en recovecos.



Aunque la dirección de Salud no a recibido como tal estas quejas o reportes, la Cruz Roja canalizó 25 casos de picaduras en diferentes colonias, zonas donde se ha comenzado con la verificación, concluyó.