Buscan impulsar permacultura en tierras del Valle del Yaqui

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

La agricultura orgánica y experimental es la solución a la contaminación en el Valle del Yaqui, expresó Ramón Morales Valenzuela.



Aunque las propuestas y las pruebas de factibilidad se han presentado ante agricultores de la zona, ha sido poco el interés, manifestó el fundador de Agricultura Experimental Alternativa (Agrexa), y el cambio que debe implementarse es urgente.



"Tenemos problemas fuertes de cáncer de mama, tenemos el segundo lugar a nivel nacional, antes aparecía sólo en mayores, ahora en jóvenes, tenemos el primer lugar en leucemias en menores de 7 años, hay miles de trabajos científicos a nivel nacional, local y mundial de que hay una estrecha relación con los agroquímicos", expuso.



En Sonora y con los productos que se derivan de la agricultura tradicional hay más alimentos envenenados que sanos, dijo, por ello la urgencia de la aplicación de la permacultura o agricultura permanente, que incluye la agricultura orgánica y la cosecha de agua de lluvia.



"De ahí que iniciamos hace 15 años con una propuesta de agricultura sana, para alimentos libres de agroquímicos, de venenos agrícolas, aparte del cáncer hay más enfermedades neurodegenerativas, nos afecta a todos, independiente del impacto al medio ambiente y a la economía", destacó.



Eres lo que comes



La agricultura alternativa u orgánica es la que se mantiene libre de químicos y se desarrolla en base a abonos y fertilizantes orgánicos, explicó, y además con repelentes orgánicos para controlar las plagas y enfermedades.



Esta práctica se integra también del abasto de minerales de harinas de rocas, y puede llegar a ser no sólo menos contaminante sino más económica, apuntó.



Aunque las propuestas se han presentado ante agricultores, el interés ha sido poco, abundó, al ver sólo el dinero y no más allá de ello.



Los rendimientos de los cultivos con los que ya se esta experimentando en alrededor de 20 mil hectáreas en el Valle han sido igual o mejores que con los químicos, detalló, pero el trato con la tierra y la no contaminación es mucha más.



De iniciar ya con esta práctica que vela también por los nutrientes del suelo, en tres años habría un significativo y más remunerado cambio, afirmó.