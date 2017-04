Jóvenes acaparan Misiones rumbo a Sierra Tarahumara

Ciudad Obregón(GH)

El llamado para apoyar a las zonas más necesitadas por medio de las Misiones número 30, tuvo una muy buena respuesta por parte de los jóvenes de 15 a 18 años, destacó Arturo Camargo Gonzaga.



Quien ha participado desde el 2004 en esta evangelización en la Sierra Tarahumara, explicó que tras dicha respuesta se planea romper este año el récord con una mayor asistencia.



Cada año son alrededor de 150 los jóvenes que salen durante la Semana Santa a entregar los apoyos de alimentación y espiritual, recordó, y este año ya están confirmados 175 jóvenes, y se busca llegar a los 200.



"En las 30 misiones han pasado 3 mil 700 misioneros aproximadamente, ahora un 80% de los que van son nuevos, esperábamos más veteranos, llegamos a ellos mediante las iglesias", explicó, "grupos de jóvenes son de 15 a 18 años más o menos, a pesar de lo que se está viviendo en Cajeme quieren ellos traer ese mensaje de paz".



Este año se llevarán alrededor de 30 toneladas de ayuda a 40 pueblos diferentes, destacó Cristian Yovani Ramírez Chávez, y aunque gran parte de la población ha apoyado, siguen haciendo falta alimentos no perecederos.



Aunque se arribará a pueblos que no cuentan en ocasiones con los servicios básicos y con vías para llegar, la seguridad de los misioneros estará presente, señaló Francisco Guerrero Castro, médico participante en la actividad, ya que se lleva el equipo necesario para cualquier incidente, tanto con material como con personal.



"Todos vamos protegidos con una brigada médica pueden existir complicaciones de picaduras de animales ponzoñosos, mareos, vómitos, deshidrataciones", apuntó, "esto es lo más común". En 1994, en la Misión número 7, Octavio Caro Rojas se sumó a las Misiones que dieron un giro de 360 grados a su vida.



Aunque hoy en día es mecánico y músico, su amor por Dios y el prójimo lo ha llevado a apoyar en las zonas más vulnerables, dijo, sobre todo en cuestión de la alimentación espiritual.



"Este movimiento cambia a personas, a la gente, a mi me ha marcado en el aspecto personal, yo era como muchos, joven, rebelde.



"De cierta manera empecé a crecer con valores, aquí eso se enseña en la preparación, el valor de la vida", subrayó.