Abril y mayo es época de incendios: Aglvy

Ciudad Obregón(GH)

Los incendios por los descuidos del hombre se han mantenido más que constantes en marzo, aunado a la llegada del calor y el pasto seco, los ganaderos alertan a la población.



Alán Ronquillo Amado, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Aglvy) recordó que abril y mayo son los meses de mayor registro de casos, aunque estos nunca son reales, ya que muchos no se reportan.



Son las zonas aledañas a las carreteras donde más registros hay, expuso, ya que son las zonas en donde los paseantes y turistas desechan las "colillas" de cigarro, y hasta de las botellas de las bebidas embriagantes, jugos o refrescos.



"Ya viene la Semana Santa, hay que tener cuidado con los incendios forestales, con las fogatas, los cigarros, todo eso, número (de incendios) no hay, pero todos los ranchos pegados a la carretera tenemos que hacer brechas corta fuego porque es muy común que tiran un cigarro y se prende el rancho", abundó.



En esta temporada se han registrado ya diferentes casos, indicó, sobre todo en Tesopaco donde hubo ya grandes daños.



"Se quemaron muchos ranchos hace poquito, se está buscando ayuda, abril por los vientos es el mes de mayor riesgo, mayo, totalmente son por descuido.



Estas zonas lejanas a la ciudad no cuentan con el servicio de Bomberos y más bien son las llamadas brigadas las que atienden los fuegos, destacó, que cuentan con excelentes equipos y personal.