Necesitamos valorar y potenciar más a la familia: Obispo

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Los problemas de violencia en Ciudad Obregón y el Sur de Sonora deben atacarse con programas de prevención y no con discursos que se quedan sólo en el papel, señaló el obispo de la Diócesis local.



"Necesitamos valorar más a la familia, necesitamos potenciar más a la familia y acercarnos a la familia, pero con acciones concretas no con discursos bellos y hermosos, eso se resbala", manifestó Felipe Padilla Cardona.



En la región, destacó, hay valores grandes como la juventud, que está desaprovechada porque no se cuenta con programas que los integren a la sociedad, que se sientan parte de ella y sólo se les corrige cuando actúan mal.



Añadió que este hecho es parte de la situación de violencia que se vive en la localidad, escenario al cual se previó se llegaría desde hace cinco años, porque se dejó crecer al problema y no se tomaron las medidas para contenerlo.



"Se preveía eso y decíamos que se necesitaban poner acciones a seguir", refirió, "yo creo entonces que si no ponemos acciones concretas pues vana a continuar, van a aumentar, pero no hay que ser pesimistas, en nosotros está la solución a todos esos males".



Apuntó que además de acciones para fomentar los valores familiares y entre la juventud, se requiere crear fuentes de trabajo con salarios que satisfagan las necesidades de los trabajadores y los suyos.