Arzobispo llama a acompañarse de la fe este 2018

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La fe debe hacer compañía a lo largo del nuevo año, como la virtud que ayudará a comprender que lo que sucede en el entorno y que influye personalmente, es una contribución al bien individual, dijo Ruy Rendón Leal, Arzobispo de Hermosillo, en su mensaje de Año Nuevo.



"La fe, entendida como un caminar en la presencia del Señor, nos ayudará, en este nuevo año, a ser personas positivas y optimistas, solidarias y fraternas, responsables y comprometidas", afirmó.



IMPORTANCIA DE LA FE



De otra forma, destacó, si la fe no está presente, sucederá todo lo contrario y, como ésta no es un mero sentimiento cuyo campo de acción es el interior del ser humano, no existirá una proyección eficaz en todos los ámbitos de la vida de las personas.



"Fortalezcamos la fe a lo largo de este año que comienza, pongamos nuestros proyectos, anhelos y preocupaciones en las manos de Dios nuestro Señor, que él, ciertamente, se interesa por nosotros", expuso Rendón Leal.



El inicio de un nuevo año traerá sorpresas que entretejerán la vida personal, familiar y comunitaria de los sonorenses, por lo que aconsejó no desesperar ante la adversidad, sino llenar el corazón de alegría, esperanza y confianza.



Con esto, deseó a los feligreses un feliz año nuevo y envió su petición a Dios, para "que nos bendiga y nos proteja, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor; que nos mire con benevolencia y nos conceda la paz".