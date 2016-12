Mantienen sus rituales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para atraer el amor, el dinero y la buena suerte para el 2017, hermosillenses realizarán distintos rituales para despedir el año viejo y recibir el año nuevo, que van desde vestir prendas de cierto color, hasta salir a la calle con maletas.



La esperanza de que el año que está por comenzar traiga cosas buenas, ha generado la realización de todo tipo de rituales y en punto de las 00:00 horas, algunas familias acostumbran a hacerlos.



Barrer las esquinas de las casas, para sacar las malas vibras; salir con maletas, para que el próximo año haya viajes y hasta prender veladoras e inciensos para bendecir el nuevo año, son algunos de los más comunes.



La señora Armida López, platicó que aunque la mayoría de las personas saca maletas y las pasea para viajar en el año, ella acostumbra a colocar sábila con un moño rojo para que le vaya bien en el próximo año.



"A las puras 12:00 barro la casa para la calle para sacar las malas vibras, eso es lo que hago, también he puesto sábila con un moño rojo para que te vaya bien en el año, es lo que me han dicho y sí lo he hecho varias veces", comentó.



El utilizar ropa interior roja para el amor y amarillo para el dinero, es otro de los rituales más comunes, debido a esto en los últimos días del año las ventas de ropa interior de estos colores aumentaron considerablemente, indicó Marisol Ramos, empleada de un establecimiento.



"Todos los años vienen muchas mujeres a buscar ropa interior sobre todo roja, porque dicen que si usas ese color te va a ir bien en el amor el siguiente año y el amarillo es para el dinero", explicó.



En la cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo se practica otro ritual, el de las 12 uvas, que según comentaron algunas personas se trata de pedir un deseo por cada uva, que corresponde a los últimos 12 segundos.



"Mi esposo siempre compra uvas, cuando van a ser las 12:00 pide un deseo por cada uva y se las come, yo también me pongo la ropa roja para el amor, siempre uso ese color en Año Nuevo", dijo Arcelia Yanez.



Entre los rituales más elaborados y poco frecuentes comentados por hermosillenses, está el quebrar dos huevos en un frasco con agua y dejarlo reposar, para revisarlo en los primeros minutos del año nuevo y depende de la forma que tome, eso se tendrá en el siguiente año.