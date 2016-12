Enorme hoyo origina peligro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A partir de la reparación de una alcantarilla, en la calle Reyes y Jorge Valdez Muñoz se registró un hundimiento en el pavimento, que después de dos semanas y constantes reportes, no ha sido reparado, indicaron vecinos.



Con tablas y cubetas, habitantes de la colonia Jesús García señalaron este hundimiento, pues comentaron que ya han sido varios los vehículos que han caído y se han dañado.



"Estaban arreglando la alcantarilla los de Agua de Hermosillo y de repente se empezó a hundir y así lo dejaron, ya no vinieron a arreglar y ya hace más de diez días de eso", dijo una vecina.



Los colonos mencionaron que una fuga de agua inició el problema y que a pesar de haber realizado varios reportes a la dependencia correspondiente, no han acudido a arreglar la situación.



"Ya somos varios vecinos los que hemos hecho reportes y no han venido, ya han caído dos carros, por eso pusieron las tablas para que se vea que está el hoyo, ojalá vengan pronto a arreglarlo".