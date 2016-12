Harán estudio a detalle a Martín Barrón Félix

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En estado de salud delicado pero estable permanece el ex jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Martín Barrón Félix , en el Hospital General del Estado.De acuerdo con información de un familiar cercano al meteorólogo, hoy los médicos le realizarán un estudio a detalle de las úlceras y las várices para actualizar el diagnóstico.Señaló que por el momento se desconoce con precisión el tiempo que Barrón Félix permanecerá internado en el área de cardiología del hospital, ya que dependerá del progreso que muestre."Todavía está dormido, todavía no se despierta y los doctores nos irán diciendo cómo va avanzando pero hasta el momento nos han dicho que va para largo", señaló el familiar.Para a poyar ayudar a mejorar la salud de Barrón Félix, el familiar solicitó el apoyo de la ciudadanía hermosillense con donadores de sangre tipo B positivo.Fue el pasado martes 27 de diciembre cuando el meteorólogo ingresó al nosocomio a consecuencia de una anemia muy severa.a través de las redes sociales se ha solicitado el apoyo de la sociedad para quienes deseen donar sangre, pero no ha sido suficiente.Además hay una cuenta en la que los sonorenses pueden ayudar económicamente: En los Oxxos al número de cuenta Banamex Saldazo 4766840681328998.