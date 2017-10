Diario de una lucha contra el cáncer: Zulema Guardiola Reyes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fue algo muy “chistoso”. Era 21 de marzo, un día festivo. Habíamos ido a Kino... llegamos, y mi hijo -que en ese entonces tenía 10 años- me abraza. Está chiquito, pero fuerte. Yo siento un pequeño dolor, como si hubiera traído algo que me picó.



Al otro día me fui al IMSS, a medicina preventiva. De ahí directamente con el doctor familiar; el familiar me mandó a Ginecología y el ginecólogo a Oncología. Ahí empezó.



Se cruzó Semana Santa y era más complicado conseguir doctores. Tuve la fortuna de que me operaran rápido; al mes de habérmelo detectado y de ahí siguió el tratamiento. Quimioterapias. No tenía cabello, lo perdí, vino el cansancio y estar agotada. Estuve 11 meses incapacitada. Yo trabajo en una guardería.



Gracias a Dios aquí estamos y a seguir en la batalla. Tomaré una pastilla diaria por 5 años y todavía estoy en chequeos.



Sí cambia la perspectiva de la vida. Agradeces todo: Estar aquí, estar viva, a pesar de las circunstancias. Aquí seguimos en la pelea.



Antes de que me detectaran el cáncer de seno, seis meses atrás, diagnosticaron a mi hermana -que vivía en Coahuila- de leucemia... duró seis meses.



Ella decía que si la operaban iba a vivir por sus hijos, por su familia, por nosotros... pero no fue así. Y yo pensaba que también iba a tener la suerte de ella. Gracias a Dios no. Estoy aquí.



Yo voy a unos cursos de apoyo, de un grupo de WhatsApp que sí me ha ayudado bastante, recibí mucho apoyo. Nos juntamos varias veces.

Somos un grupo de mujeres de todas las edades, porque esta enfermedad no respecta edades. Yo tengo 41.



A todas las invito a que se autoexploren, a que se chequen. Yo me la había hecho dos meses atrás (la mamografía); en esa ocasión no salió nada.



La detección fue, de alguna manera, accidental, gracias a mi hijo. Y todo a tiempo, gracias a Dios.



Como yo estaba muy nerviosa, el doctor me dijo que lo técnico se lo dejara a él, que sólo me preocupara por sentirme bien. La fase en la que se detectó creo que fue 2B creo, es el cáncer que me tocó a mí, hormonal... hasta ahí es lo que sé.



Ahorita nada más tomo la pastilla y chequeos cada dos meses. Me hicieron un ultrasonido que salió muy bien.



El apoyo de mi familia ha sido incondicional. Me sentí muy querida por ellos, por mis vecinos, por mis compañeras.... mi familia se vino de Coahuila, mis papás. Mi esposo, que me cuidaba, me llevaba a todos lados; mi hija... como duras mucho tiempo sin manejar, era ella la que me trasladaba, a pesar de que tenía 17 años, se aventaba las vueltas.



Al momento de la quimio te duelen las dos manos: Una por la operación y la otra porque te ponen la quimioterapia. Sí pasa el efecto, pero en ese momento estás adolorida de todo tu cuerpo.

Cocinar, cambiarte, manejar, trasladarte... no puedes, necesitas y sí recibes mucho apoyo.



Voy a definir el cáncer como algo que llegó para hacerme mejor. Yo decía: “Pero ¿porqué? Si yo no le hago daño a nadie... No tomo, no fumo, le decía a los doctores y lloraba. No es un castigo. No lo veo como un castigo. Llegó a lo mejor para hacerme mejor persona, para aprender de la vida.



Sí lloraba. Decía: “¿Porqué?¿porqué mi hermana y luego a mí?”. Mi mamá decía: “¿Pero porqué a mis hijas, si son más jóvenes?”. Todo el mundo tenemos nuestro destino trazado.



Aquí estamos, gracias a Dios. Sí es un proceso doloroso, cansado, pero con el apoyo de los que nos rodean aquí estamos.



Apenas me está saliendo el cabello. La semana pasada estaba festejando que hace un año fue mi última quimioterapia.



Invitarlas a que se autoexploren, a que vayan y se revisen, aunque les digan que no tienen la edad para la mamografía. Yo no tenía antecedentes. No hay que confiarse, porque esta enfermedad no respeta.