Desea Higinio ver limpia la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Despertarse temprano en las mañanas se volvió una costumbre, toma su uniforme para empezar la labor del día: Recoger la basura de las casa para poder ver limpias las calles de la ciudad, pues ese es el trabajo de Higinio López, de 43 años.



El crecimiento acelerado de la ciudad ha sido un problema en la recolección de basura, y esto ha aumentado el número de desechos que se encuentran en las calles, las cuales unas lucen más sucias que otras.



El trabajar bajo la lluvia, el frío que cala hasta los huesos o el intenso calor de la ciudad no importa, pues el deber de Higinio es recoger la basura de los hogares. Eso es lo que ha hecho desde hace doce años.



"Las calles de la ciudad tienen bastante basura, la mayoría de los sectores tienen ese problema: La basura aumenta cada vez más porque han salido colonias nuevas y se requiere más el servicio de recolección.



"Hemos trabajado bajo las lluvias, durante el frío, el calor, y una de las veces que me tocó trabajar en el área rural y nos salió una víbora en la basura. Nosotros nos exponemos a muchas cosas, de repente echamos una bolsa de basura y han salido vidrios, jeringas, ramas con espinas, que nos han lastimado las manos", afirmó.



Higinio López despierta durante los días de trabajo a las 03:00 horas para iniciar su labor y considera que a la comunidad le hace falta la cultura de recoger, separar y reciclar la basura.



"La gente no organiza la basura, falta mucha cultura por parte del ciudadano al momento de separarla, el ciudadano abusa de eso, echa ramas; hay veces que sacan demasiada basura y es un asunto complicado, muchas veces ya tiene una semana y está en condiciones putrefactas", detalló.



A pesar de que puedan surgir algunas complicaciones en el trabajo y bajo el riesgo al que se exponen al momento de recoger la basura, Higinio se siente feliz de poder contribuir un poco al bienestar de la ciudad y desea que en un futuro Hermosillo pueda verse totalmente limpia.