Inicia movimiento en los panteones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Libre de maleza y con vías de acceso limpias luce el Panteón Municipal, ubicado sobre el bulevar Quiroga, donde ayer se pudo apreciar flujo de personas que visitaban los sepulcros de familiares para evitar aglomeraciones el Día de Muertos.



Visitantes señalaron que es bueno que hayan limpiado el panteón para estas fechas que muchos esperan para visitar a familiares que descansan en el camposanto.



Aunque ayer y desde el fin de semana pasado se pudo notar la presencia de personas en los camposantos, la mayor cantidad acude el 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos (o de los Angelitos) y el 2 de noviembre por el Día de los Fieles Difuntos.



María Antonia Córdova, visitante del panteón, comentó que nunca le había tocado ver el sitio tan limpio y en buenas condiciones, situación que hará más fácil y práctica la visita este jueves.



"Está muy bien, se ve muy limpio, ya listo para el mero día, vi a la gente del Ayuntamiento limpiando y recogiendo la basura, otras veces sí lo he visto demasiado sucio pero hoy está como nunca; hacía mucho que no lo veía así y lo mejor, que va a ser más fácil andar para los visitantes", mencionó.



Anterior a la limpieza del camposanto, además de los matorrales se podía ver en entre las tumbas grandes cantidades de basura, situación que mantenía molestó a don Manuel Díaz, quien atribuyó la acción a quienes deambulan por el lugar.



"Ahorita el panteón se ve bien porque lo acaban de limpiar y es que está muy deteriorado, pero no por falta de limpieza, sino por la gente que se la lleva haciendo daño.



"Es lo que más problema trae, pero sí se ve bien, y es que tampoco le tenemos por qué echar la culpa al Ayuntamiento de que la maleza crezca tan rápido, pues nosotros también podemos apoyar con limpiar las tumbas", indicó Díaz.