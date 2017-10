Tendrá Judas Tadeo nueva oportunidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Judas Tadeo Galaz, el joven que no pudo acceder a una plaza de bombero por tener un tatuaje visible, intentará una vez más ahora que el reglamento interno de Bomberos fue modificado.



En sesión de cabildo de Hermosillo se aprobó por unanimidad la modificación al reglamento interno de Bomberos que señalaba que una persona con un tatuaje visible no podía ejercer, por lo que Tadeo esperará a la próxima convocatoria.



"Me parece muy bien, es algo que debió haberse hecho antes, yo esperaré a la próxima convocatoria y buscaré un mejor resultado porque ya sé que no quedaré fuera por el tatuaje", expresó el joven de 29 años.



La discusión del tema comenzó en agosto pasado, cuando Judas Tadeo no pudo obtener una de las catorce plazas a pesar de haber quedado en segundo lugar en los exámenes que realizaron los solicitantes.



El bombero voluntario desde hace dos años, no se desanimó y continuó prestando sus servicios, pues tenía confianza en que en algún momento podría obtener un puesto como bombero de base.



Julio Ulloa Girón, secretario del Ayuntamiento, informó que por petición de los regidores habrá una revisión a fondo del reglamento para detectar algunas cuestiones que puedan modificarse, pues este no presentaba una renovación desde el 2011.



"Los términos del tatuaje que limitaban a algunos para poder inscribirse como bomberos, esa parte ya se quitó, es la primera parte de una mesa de análisis que propusieron los regidores de las comisiones de Gobernación y Reglamentación Municipal, Derechos Humanos y Protección Civil", explicó.



La modificación al reglamento será publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y entrará en vigor un día después de su publicación.