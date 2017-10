A su hermano lo pateó un caballo

HERMOSILLO,Sonora(GH)

En sus ojos se refleja únicamente tristeza; mientras su hermano se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Hermosillo, él permanece afuera de las instalaciones con hambre, sueño y sin dinero, pues nadie le ha brindado apoyo.



Rechazo por parte de la sociedad al ver que su ropa luce sucia es lo que Francisco Javier Urquijo Leyva asegura haber obtenido desde que llegó a la ciudad.



"Nosotros somos de Granados, pero tenemos aquí tres días porque a mi hermano lo pateó un caballo en la cabeza", relató, "le estaba poniendo las herraduras cuando el animal le pegó y lo dejó inconsciente, entonces me lo traje rápido, por eso llegué aquí sin nada".



Manifestó que el estado de salud de Jesús Urquijo Leyva, un joven de 18 años de edad, es crítico debido a las lesiones que le provocó el golpe, por lo que requiere de atención médica de forma indefinida.



"No tenemos seguro, trabajamos en un rancho y aquí me dicen que me apure a conseguir dinero para que lo puedan atender como se requiere, pero la verdad es que no tengo nada, estoy muy preocupado por él", acentuó el hombre de 56 años de edad.



Francisco narró cómo ha sido su estancia en Hermosillo durante los últimos tres días; desconsolado, sin nadie que le ofrezca comida, ni siquiera un poco de agua. Tampoco puede dormir porque no le permiten entrar al hospital al no traer ropa limpia.



"Ya tengo tres días sin comer, siento que me está ganando el sueño, ando sucio, pero es que estaba trabajando cuando pasó esto y me vine rápido con lo que traía puesto, sin perder tiempo.



"Por eso no me dejan entrar a ver a mi hermano y lo más triste es que la gente me rechaza, no me echa la mano por como ando", subrayó.



Hasta ayer, Francisco Javier pedía apoyo para ir y venir a Granados, pues necesitaba cambiar su vestimenta para poder entrar al hospital y ver a su hermano.